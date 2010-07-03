В РФ разработают госпрограмму по увековечению памяти павших воинов и жертв нацизма

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России разработают госпрограмму по увековечению памяти павших защитников Отечества и жертв нацизма. Об этом сообщил Владимир Путин на торжественном открытии всероссийской акции "Вахта памяти − 2019".

Как отметил глава государства, разработка новой госпрограммы начнется в ближайшее время. По словам президента, ее цель − "урегулировать все правовые аспекты поискового движения, включая содействие со стороны органов власти всех уровней". Путин также пообещал и в дальнейшем оказывать организационную и грантовую помощь поисковикам, чтобы создать условия для их "системной слаженной работы". Как пояснил президент, в рамках новой программы предполагается решить "все вопросы, связанные с достойным увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны и жертв нацизма".

Путин отметил, что в этом году слет поисковиков по времени совпадает со съездом организаций участников "Поискового движения России", на котором обсудят подготовку празднования 75-летия Победы и проект программы патриотического воспитания. Президент напомнил, что "неразрывность, преемственность истории" является основой для движения вперед, так как эти ценности консолидируют общество. "И мы должны сделать все, чтобы дети, подростки и все наши граждане гордились, что они наследники победителей и знали героев своей страны и своей семьи", − цитирует главу государства "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Москве установят памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. В конкурсе проектов приняли участие более 100 авторов. Его победителем стал архитектор Олег Фандеев.