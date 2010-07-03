Депутаты предложили проводить семинары по "умным" дефибрилляторам

В партии "Единая Россия" предложили проводить обучающие семинары по пользованию "умными" дефибрилляторами. В Госдуме прошел круглый стол, посвященный инициативе установить "умные" дефибрилляторы в общественных местах.
С этим предложением выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, передает Агентство "Москва".
"После того, как удастся принять в ближайшее время этот закон, все с вами, засучив рукава, вместе должны идти везде – на экраны, в интернет, в газеты, издания – везде об этом трубить, что есть такая возможность. Мы с учетом нашего политического и партийного ресурса, с учетом того, что у нас в "Единой России", если не ошибаюсь около 2 миллионов членов партии, значит, будем это делать как-то вертикально у себя", – сказал Кравченко.
Также прозвучало предложение обучать использованию дефибрилляторов при приеме на работу в рамках инструктажа техники безопасности сотрудников, которые находятся в местах массового скопления людей. Его высказал первый заместитель председателя комитета по экономической политике Владимир Гутенев. Кроме того, он предложил маркировать "умные" дефибрилляторы красным или зеленым крестом.
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