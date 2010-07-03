Контрактная система госзакупок будет упрощена

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Правительство упростит контрактную систему госзакупок, что облегчит выполнение целей национальных проектов. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что меры позволят сократить время закупочных процедур. По его словам, в настоящий момент контрактная система в сфере госзакупок "мешает работать".

"В случае форс-мажоров <...> можно будет просто поменять условия контракта, не проводить новый тендер, если цена и срок исполнения контракта не вырастут более чем на 30%", – указал Медведев.

Кроме того, поправки позволят однократно продлить срок исполнения контракта. Также появится возможность перезаключить контракт со вторым участником конкурентной закупки, если подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства. По словам Медведева, это исключит случай, когда участник выиграл конкурс, а затем отказался от выполнения контракта.

Глава правительства также рассчитывает, что эффект от поправок "будет шире", и система в будущем станет "более прозрачной и эффективной", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы согласовали с правительством законопроект, облегчающий систему госзакупок в сфере культуры. Ожидается, что документ будет вынесен на рассмотрение в первом чтении уже 9 апреля. В Госдуме рассчитывают принять законопроект до завершения весенней сессии.

