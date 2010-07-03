В Госдуме отреагировали на заявление польского генерала о ядерном ударе по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Польша – ярый пропагандист идей США в европейской части, заявил в беседе с RT первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможном ядерном ударе по России.

Ранее Скшипчак заявил, что Запад воспользуется ядерным оружием против России в случае агрессии с ее стороны. По его словам, США готовы были применить его, чтобы "остановить Красную армию на территории Польши", и подобные планы сохранились.

В свою очередь, Красов подчеркнул, что Россия не ведет агрессивную политику в отличие от НАТО, который осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы.

При этом депутат не удивлен, что подобные высказывания прозвучали из уст военного из Польши.

"Польша и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России. Они двигаются в авангарде, продвигая интересы в первую очередь США", – резюмировал Красов.

