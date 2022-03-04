Песков заявил, что Путина и Байдена сложно назвать партнерами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день Владимира Путина и Джо Байдена сложно назвать партнерами при всем желании.

Он также уточнил, что между ними пока не планируется телефонного разговора. Однако Песков отметил, что переговоры всегда являются хорошей возможностью для передачи аргументации и сути специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США действиями вокруг Украины реализовывают масштабный план по разрушению России. Она уточнила, что речь идет о разрушении экономики, внутренней и внешней политики, а также культурно-исторического пласта.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

