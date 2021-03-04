В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ РФ Королева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что первым замдиректора ФСБ РФ назначили Сергея Королева, ранее руководившего Службой экономической безопасности ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.
"Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ", – заявил представитель Кремля.
Ранее о назначении генерал-полковника Королева первым замдиректора ФСБ писал РБК со ссылкой на источники.
Накануне Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса на должность зампредседателя Следственного комитета России.
В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских и специальных званий ряду военнослужащих. Распоряжение коснулось сотрудников Вооруженных сил РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и МЧС.
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