Жириновский заявил, что стих Маяковского "Прозаседавшиеся" посвящен министрам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Владимир Жириновский считает, что стихотворение Владимира Маяковского "Прозаседавшиеся" характеризует российских министров. Об этом лидер ЛДПР заявил в ходе заседания Госдумы, передает Агентство "Москва".

"У несчастных министров только совещания, совещания, совещания! Я раньше не понимал стихотворения Маяковского "Прозаседавшиеся". Это нас касается, одни совещания: то у президента, то в регионы поехали", – подчеркнул депутат.

Жириновский добавил, что недоволен временем, которое тратится на вопросы парламентариев к докладчикам законопроектов во время заседания. Он предложил сократить время вопросов к докладчику.

По словам депутата, когда будет порядок, тогда власть научится работать в масштабах всей страны.

Накануне Жириновский предложил временно ввести смертную казнь для распространителей недостоверной информации о коронавирусе. Он напомнил, что в 1941 году, когда была опасность захвата Москвы, столичной милиции разрешали расстреливать паникеров.