Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить контакты с ОЭСР

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Глава российского правительства Михаил Мишустин дал поручение по подготовке плана восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, такая инициатива свидетельствует о намерениях премьер-министра РФ улучшить отношения с западными коллегами. Так, Россия может возобновить свое присоединение к организации.

Публикацию Bloomberg прокомментировали в Министерстве экономики РФ. Там подчеркнули, что возможный перезапуск процесса зависит от ОЭСР, так как именно организация приняла решение о переносе вхождения России в ее состав.

При этом в пресс-службе правительства отметили, что возможность возобновления сотрудничества с ОЭСР находится на рассмотрении.

Процесс вхождения России в ОЭСР был приостановлен организацией в 2014 году. Причиной стало возвращение Крыма в состав России.

Ранее Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров. Сообщалось, что в российском правительстве поменялось время проведения совещаний.