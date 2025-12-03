Путин назвал бойцов СВО примером реальных героев сегодняшнего дня

Фото: ТАСС/Александр Щербаков

Бойцы СВО являются для России замечательным примером не сказочных, а настоящих героев сегодняшнего дня. Об этом заявил Владимир Путин на торжественной церемонии вручения международной премии "Мы вместе".

Президент поблагодарил волонтеров, которые подключают к своей работе по поддержке военнослужащих самих же участников спецоперации.

"Их жизнь – замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как ее защищать", – сказал глава государства.

Путин также вручил статуэтку "Волонтер года – 2025" Анне Плужниковой. В рамках мероприятия еще 60 россиян получат нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будут подведены итоги движения "Мы вместе" за пять лет и откроется регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

Ранее российский лидер отметил, что преданность бойцов СВО Родине и их твердые принципы должны стать ориентиром и примером для всех, кто находится в органах власти, "в системе принятия решений". Он также призвал губернаторов регионов активнее привлекать в управленческие команды ветеранов спецоперации.