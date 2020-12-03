Владимир Путин рассказал, как покорить любые вершины

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Владимир Путин во время встречи с общественными организациями людей с ограниченными возможностями рассказал, как можно покорять любые вершины. Президент России считает, что этого можно добиться, если никогда не сдаваться.

Он отметил, что создание возможностей для самореализации людей является одной из главных задач для государства. Путин добавил, что это в полной мере относится к людям с ограниченными возможностями.

"Создать такие условия – это не задача, а обязанность", – сказал президент.

Российский лидер во время встречи также поздравил участников национального чемпионата "Абилимпикс".

Ранее сборная Москвы, состоящая из 171 участника, победила в VI Национальном чемпионате "Абилимпикс". Столичная команда завоевала 108 наград, среди которых 70 золотых, 23 серебряных и 15 бронзовых медалей, а также заняла первое место в командном зачете.