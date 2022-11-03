Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снятие моратория на смертную казнь в настоящее время не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили официального представителя Кремля прокомментировать недавнее заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен.

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", – передает ТАСС его слова.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России могут снять из-за деятельности саботажников и диверсантов на территории страны.

По его словам, студенты иностранных государств недавно вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе якобы "из-за того, что не согласны с политикой нашей страны". К ним же Медведев причислил и граждан России, которые занимаются поджогами военкоматов и других гособъектов.

Он напомнил, что в период ВОВ подобные действия решались расстрелами без судебного разбирательства, на месте преступления. Медведев считает, что в военное время у граждан-предателей нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту своей жизни.



Госдума приняла поправки в УК о наказании за дезертирство и мародерство

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!