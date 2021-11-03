Песков заявил, что Кремль изучает обращение "Новой газеты" о "досье Пандоры"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Обращение "Новой газеты" и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой расследовать данные "досье Пандоры" об офшорных схемах находится в работе в администрации президента РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", – сказал он.

Ранее Песков прокомментировал публикацию офшорных архивов. Он отметил, что единственная примечательная часть данных материалов – это демонстрация того, что США являются крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной.

"Досье Пандоры", которое опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), рассказывает о якобы причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира.

