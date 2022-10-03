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Политика

03 октября, 20:15

Кабмин РФ разрешил регионам закупку товаров двойного назначения для военных

властьполитика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кабмин России в связи с частичной мобилизацией в стране разрешил регионам закупать для военных товары двойного назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, которое утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, исполнительные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения в том числе могут приобретать средства обнаружения беспилотников, радиосвязи, туристическое снаряжение и другие предметы.

"Установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными министерством обороны РФ центральными органами военного управления, органами управления военных округов (Северного флота), территориальными органами, в том числе военными комиссариатами", – следует из постановления.

С 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Об этом стало известно из обращения президента к россиянам по поводу ситуации на Донбассе.

По словам Путина, перед отправкой в военные части, мобилизованные граждане будут проходить специальную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже уточнил, что в рамках мобилизации будут призваны около 1% тех, кто имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Общее количество мобилизованных в стране должно составить 300 тысяч человек, добавил Шойгу.

В Москве началась вторая неделя частичной мобилизации

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022

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