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03 сентября 2017, 01:01

Политика

МИД РФ: сотрудники Генконсульства в Сан-Франциско не просили убежища в США

Фото: AP/Eric Risberg

В МИД России слухи о том, что сотрудники российского генконсульства в Сан-Франциско попросили политического убежища в США, назвали фейковыми. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, подобные слухи распускаются для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации с дипмиссиями России в США.

"Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища". Классика информационных войн",− подчеркнул Захарова.

Кроме того, на официальной странице МИД России в Facebook были опубликованы видео обысков в Генконсульстве России в Сан-Франсиско и в российском торгпредстве в Вашингтоне.

2 сентября в 21:00 по московскому времени Торговое представительство России в Вашингтоне перешло под контроль американского правительства. Как заявил торгпред РФ в США Александр Стадник , судя по действиям американской стороны, дипломатический иммунитет со здания снят.

Позже основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж напомнил американским властям о неприкосновенности дипломатических объектов РФ в США. Ассанж подчеркнул, что неприкосновенность дипсобственности обеспечивает одобренная Вашингтоном Венская конвенция.

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