МГИК утвердил назначенного Собяниным члена комиссии с правом совещательного голоса

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Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила члена комиссии с правом совещательного голоса, назначенного Сергеем Собяниным.

"В Мосгоризбирком поступило уведомление от кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина о назначении члена Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса Михаила Барщевского", – цитирует члена МГИК Риму Кузнецову Агентство "Москва". Она предложила принять решение и выдать ему удостоверение.

Утвержден также член Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса от кандидата Ильи Свиридова. Им стал Сергей Поляков.

Выборы мэра пройдут 9 сентября. Все необходимые документы для регистрации подали Сергей Собянин, Илья Свиридов, Вадим Кумин и Михаил Дегтярев.

Всего выдвинулись 32 кандидата. Они должны собрать 110 подписей от муниципальных депутатов из 110 муниципальных округов. Самовыдвиженцы должны также предоставить 36 тысяч подписей избирателей.