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Политика

3 июля, 15:28

В Госдуме предложили переименовать один из стадионов в честь Акинфеева

власть ЧМ-2018 спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Госдуме предложили переименовать стадион "Металлург" в Видном в честь вратаря сборной России Игоря Акинфеева. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Ионин, сообщает Агентство "Москва".

Акинфеев стал героем матча 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании, отбив два пенальти в послематчевой серии. Уверенная игра вратаря позволила сборной России одержать победу и впервые в истории выйти в четвертьфинал мирового первенства.

Голкипера ЦСКА признали лучшим игроком матча Россия – Испания. Его сейв после удара Яго Аспаса в FIFA назвали лучшим моментом 18-го дня чемпионата.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложения установить памятник Акинфееву, назвав такие идеи "язычеством сектантским".

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