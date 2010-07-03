Контрольное управление президента РФ следит за ситуацией с "китовой тюрьмой"

Контрольное управление президента РФ следит за выполнением поручений Владимира Путина по ситуации с косатками из "китовой тюрьмы". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, там сейчас осуществляется по линии нашего контрольного управления, полный контроль осуществляется за выполнением этого поручения, поэтому я не буду сейчас давать никаких оценок. Идет спокойная работа, которая главным образом, конечно, нацелена на результат", – цитирует слова Пескова РИА Новости.
Президент России 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями решить судьбу косаток и белух в Приморье. Поручения глава государства дал по результатам проверки Генпрокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.
31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Косаток и белух хотели незаконно продать в китайские океанариумы, животные содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября 2018 года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".
Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
В "китовую тюрьму" в Приморье стали водить экскурсии
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