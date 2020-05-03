Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии его здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков рассказал о его состоянии здоровья Михаила Мишустина.

Он сообщил, что глава правительства чувствует себя нормально. Кроме того, премьер продолжает работать с документами и постоянно находится на связи с коллегами.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение", – приводит РИА Новости слова Белякова.

Об инфицировании COVID-19 главы правительства стало известно в четверг. Об этом сообщил сам премьер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что Мишустин будет соблюдать самоизоляцию. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.