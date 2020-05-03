В Петербурге объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц

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Власти Санкт-Петербурга объяснили образовавшиеся очереди из машин скорой помощи у больниц.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, образовавшиеся очереди обусловлены обновленной схемой приема больных. Так, приемный покой крупного стационара не может принять свыше 9 пациентов одновременно.

"Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая – нужно избежать контакта больных, и вторая – мы не можем оставить их без медицинского наблюдения", – отметил Сарана.

Кроме того, после каждого пациента помещение стационара должно быть обязательно продезинфицировано. Обработку также проходит и медицинский персонал, который занимается приемом больных.

"Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой", – пояснил Сарана.

Он добавил, что центр экстренной медицинской эвакуации ежедневно анализирует ситуацию с наличием свободных коек. Благодаря его работе удается определить, в какие больницы целесообразно направить максимальный поток заболевших.

"По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования", – резюмировал Сарана.

Ранее в СМИ появилась информация, что на подъездах к больницам в Петербурге образовались скоплении машин скорой помощи.

По последней информации местного Оперштаба, в Санкт-Петербурге зафиксировано 4 734 случая заражения COVID-19. Из них 877 пациентов выздоровели, 33 – скончались.

1 мая стало известно, что 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению объяснили, что институт не был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19.