В Петербурге объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц

04:54
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Власти Санкт-Петербурга объяснили образовавшиеся очереди из машин скорой помощи у больниц.
Как сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, образовавшиеся очереди обусловлены обновленной схемой приема больных. Так, приемный покой крупного стационара не может принять свыше 9 пациентов одновременно.
"Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая – нужно избежать контакта больных, и вторая – мы не можем оставить их без медицинского наблюдения", – отметил Сарана.
Кроме того, после каждого пациента помещение стационара должно быть обязательно продезинфицировано. Обработку также проходит и медицинский персонал, который занимается приемом больных.
"Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой", – пояснил Сарана.
Он добавил, что центр экстренной медицинской эвакуации ежедневно анализирует ситуацию с наличием свободных коек. Благодаря его работе удается определить, в какие больницы целесообразно направить максимальный поток заболевших.
"По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования", – резюмировал Сарана.
Ранее в СМИ появилась информация, что на подъездах к больницам в Петербурге образовались скоплении машин скорой помощи.
По последней информации местного Оперштаба, в Санкт-Петербурге зафиксировано 4 734 случая заражения COVID-19. Из них 877 пациентов выздоровели, 33 – скончались.
1 мая стало известно, что 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению объяснили, что институт не был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: