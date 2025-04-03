Песков не раскрыл детали встречи Дмитриева с представителем администрации США

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать детали встречи главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителем администрации США.

По его словам, Дмитриев сам расскажет о своем визите в Вашингтон по завершении контактов с представителями Штатов.

3 апреля появилась информация, что Дмитриев прилетел в Вашингтон и встретился со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. СМИ заявляли, что они могут обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы нормализации отношений Штатов и России.

Кроме того, по версии журналистов, глава РФПИ может выступать за экономические выгоды от улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, в том числе предлагая сделки по редкоземельным минералам и сотрудничество в области разведки энергоносителей и судоходных маршрутов в Арктике.

В феврале 2025 года Владимир Путин говорил, что готов предложить сотрудничество американской стороне в области редкоземельных металлов. Спустя время президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность закупать полезные ископаемые у России.

После этого Москва и Вашингтон приступили к дискуссиям по редкоземельным металлам в России. По мнению промышленных экспертов, перспективы сотрудничества России и США в этой области могут быть довольно широкими. В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче редкоземельных металлов могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, а также Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии.

