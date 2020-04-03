Песков рассказал, когда отменят режим вынужденных выходных в РФ

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Режим вынужденных выходных в России отменят, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока же угроза будет оставаться актуальной, продолжится режим, введенный Владимиром Путиным.

"Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также обратил внимание, что губернаторы смогут регулировать режим своих субъектов в зависимости от того, насколько актуально применение более жестких или мягких мер.

Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом стало известно в ходе обращения главы государства к гражданам. Указ с новыми распоряжениями президента по ситуации с коронавирусом уже подписан.

Также президент РФ заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.