Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Клауса зампредседателя СК

16:43
Фото: spb.sledcom.ru
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса на должность зампредседателя Следственного комитета России. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства подписал соответствующий указ.
"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", – уточняется в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее, с 2014 года, Александр Клаус занимал пост руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских и специальных званий ряду военнослужащих. Распоряжение коснулось сотрудников Вооруженных сил РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и МЧС.
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