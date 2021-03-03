Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Клауса зампредседателя СК

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Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса на должность зампредседателя Следственного комитета России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подписал соответствующий указ.

"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", – уточняется в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее, с 2014 года, Александр Клаус занимал пост руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских и специальных званий ряду военнослужащих. Распоряжение коснулось сотрудников Вооруженных сил РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и МЧС.

