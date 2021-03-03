Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам

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Владимир Путин поднял вопрос о введении в уголовное делопроизводство новых форм сбора доказательств в связи с изменением характера криминальных угроз на фоне развития технологий.

Президент России подчеркнул, что новые технологии затронули все сферы общественной жизни, в том числе они повлияли и на деятельность преступников.

"В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения", – заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Ранее глава государства призвал правоохранителей жестко пресекать национализм и ксенофобию. Президент отметил, что борьба с экстремизмом заслуживает серьезного внимания со стороны силовиков.