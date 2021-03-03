Песков посоветовал не читать СМИ, которые пишут о передаче Курил Японии

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Гражданам не следует читать СМИ, которые утверждают, что Россия якобы может отдать Курильские острова Японии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения некоторых японских СМИ о том, что Курилы могут перейти к Японии после смены власти в РФ, сообщает "Газета.ру".
"Не читайте эти СМИ. Во всех странах очень много экстремистов, приверженцев таких ультравзглядов, и много тех, кто ими пытается заменить подход к конструктивным отношениям", – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва дорожит отношениями с Токио и продолжит их развивать.
Ранее взаимодействие РФ и Японии прокомментировал Владимир Путин. Глава государства объяснил, что российская сторона не намерена предпринимать решений, противоречащих Конституции.
До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости окончательно решить вопрос с Россией о южной части Курильских островов. Он заверил, что продолжит курс в отношении РФ, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.
СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
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