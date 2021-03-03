В Кремле не знают, какую помощь России намерены прекратить США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о том, что они прекращают оказание какой-либо помощи России в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщает "Газета.ру".
Объявив о новых санкциях против РФ, США заявили, что прекращают оказывать помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи.
"Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне неизвестно о какой-то помощи", – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, какую именно помощь оказывала Америка России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ России на санкции США. По ее словам, обоснование введения санкций стало очередным поводом неприкрытого вмешательства во внутренние дела России. Захарова добавила, что ответные российские меры могут отличаться от американских.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: