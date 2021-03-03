В Кремле не знают, какую помощь России намерены прекратить США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о том, что они прекращают оказание какой-либо помощи России в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщает "Газета.ру".

Объявив о новых санкциях против РФ, США заявили, что прекращают оказывать помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи.

"Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне неизвестно о какой-то помощи", – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, какую именно помощь оказывала Америка России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ России на санкции США. По ее словам, обоснование введения санкций стало очередным поводом неприкрытого вмешательства во внутренние дела России. Захарова добавила, что ответные российские меры могут отличаться от американских.