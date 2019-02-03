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18:45

Пушков ответил на предложение разместить российские ракеты за Уралом

власть

18:45

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение немецких депутатов разместить российские ракеты за Уралом и заявление министра иностранных дел Польши о желании установить у себя американское ядерное оружие.

Ранее депутаты Бундестага Родерик Кизеветтер и Рольф Мютцених предложили России перенести новое оружие за Урал, чтобы вывести Европу из зоны поражения ракет и предотвратить гонку вооружений.

За несколько дней до этого глава МИД Польши в интервью немецкому журналу Spiegel высказался за размещение в Европе американского ядерного оружия. На следующий день в министерстве опровергли это заявление и сказали, что Варшава не хотела бы размещать на своей территории американское ядерное оружие.

власть

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