Закон об усилении мер защиты детей от сексуального насилия внесут в ГД весной

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Законопроект об усиление мер защиты детей от сексуального насилия планирую внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

"Правительство РФ, Верховный суд, профильные ведомства и эксперты поддержали законопроект. Это говорит о том, что все институты общества готовы к совместной работе, направленной на всестороннюю защиту интересов семьи и ребенка", – сообщили в пресс-службе вице-спикера ГД Ирины Яровой, передает Агентство "Москва".

Проект предполагает пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья. Кроме того предполагается приостановление сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия.

Также законопроект вводит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет за совершение развратных действий с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения. При этом впервые устанавливается дополнительное отягощающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

В документе также прописано наказание за распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.

Ранее сообщалось, что предварительный текст законопроекта о защите детей от преступлений сексуального характера могут подготовить к февралю 2018 года.

Концепцию законопроекта обсудит рабочая группа в конце января на заседании. По поручению Совфеда рабочая группа должна подготовить проект закона до конца весенней сессии.

Отмечалось, что у рабочей группы есть 12 предложений по изменениям в законодательство. Каждое из них обсудят на заседании, предложения могут стать основой законопроекта. Парламентские слушания по теме планируется провести на площадке палаты регионов в апреле 2018 года.

Также подчеркивалось, что это должен быть пакет законопроектов, предполагающий внесение поправок в УК РФ, в федеральный закон об административном надзоре за лицами, отбывшими наказание, в закон о госзащите потерпевших, в закон об информации и информатизации. Предлагалось внести изменения также в закон о СМИ.