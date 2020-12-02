Путин заявил о наращивании возможностей здравоохранения на фоне пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Возможности российской системы здравоохранения нарастают на фоне пандемии коронавируса, сообщил Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференции многофункциональные медицинские центры Минобороны РФ.
Также президент поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией.
"Вместе мы обязательно победим", – сказал российский лидер.
Ранее кабмин РФ утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении расходов на борьбу с COVID-19.
По его словам, правительство приняло решение продлить до конца года возможность медорганизациям расходовать средства ОМС на оплату коммунальных услуг, налоги, зарплаты медикам, а также погашение кредитов.
Владимир Путин ранее обсуждал вопросы борьбы с коронавирусом с постоянными членами Совбеза РФ. Положение в субъектах было проанализировано с учетом ранее принятых мер по оказанию им финансовой поддержки.
На доплаты медикам до конца года будет выделено 10 млрд рублей
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