Путин заявил о наращивании возможностей здравоохранения на фоне пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Возможности российской системы здравоохранения нарастают на фоне пандемии коронавируса, сообщил Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференции многофункциональные медицинские центры Минобороны РФ.

Также президент поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией.

"Вместе мы обязательно победим", – сказал российский лидер.

Ранее кабмин РФ утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении расходов на борьбу с COVID-19.

По его словам, правительство приняло решение продлить до конца года возможность медорганизациям расходовать средства ОМС на оплату коммунальных услуг, налоги, зарплаты медикам, а также погашение кредитов.

Владимир Путин ранее обсуждал вопросы борьбы с коронавирусом с постоянными членами Совбеза РФ. Положение в субъектах было проанализировано с учетом ранее принятых мер по оказанию им финансовой поддержки.