В МИДе рассказали, почему Россия не запрещает въезд украинцам

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Заявление Владимира Путина о нежелании запрещать въезд украинцам в Россию указывает на хорошие намерения Москвы в отношении Киева. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", – заявил Карасин.

Владимир Путин заявил, что Россия не станет запрещать украинцам въезд в страну и облегчит им режим пребывания и получение российского гражданства. Свое заявление Путин сделал после решения властей Украины запретить въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. На следующий день депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил не пускать на Украину женщин из России, потому что, считает он, среди них могут быть шпионки.

Запрет на въезд распространяется на всех российских мужчин. Так, украинские пограничники не пустили в страну солиста Большого театра Андрея Меркурьева, следовавшего в Одессу на поставленный им балет "Крик". Солист российской рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков перенес концерты на Украине на "более разумное время".

