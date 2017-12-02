Путин поручил изучить применение законов о правах на мирные митинги

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проанализировать практику применения законодательства страны в части о правах на проведение мирных митингов, собраний, демонстраций.
Доклад нужно будет предоставить до 15 февраля 2018 года, сообщается на сайте Кремля. А до 1 июня 2018 года министерство юстиции должно изучить практику применения законов РФ касательно помилования. При необходимости в министерстве предложат инициативы по их улучшению.
До 1 августа 2018 года общественная палата, СПЧ и ОНФ проанализируют эффективность мер по переработке твердых коммунальных отходов. Рекомендовалось представить предложения по обеспечению учета мнения россиян при строительстве объектов для переработки указанных отходов.
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