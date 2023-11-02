США уведомляли РФ о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III – Песков

Фото: ТАСС/AP/Staff Sgt. J.T. Armstrong/U.S. Air Force

Соединенные Штаты предупреждали Россию о планах запустить межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам", – отметил он, добавив, что таким же образом поступает и российская сторона.

При этом Песков не стал комментировать неудачу, которая произошла во время запуска ракеты.

Ранее командование глобального удара США сообщило, что испытания Minuteman III, запущенной в среду с базы Ванденберг в Калифорнии, окончились неудачей.

Ее уничтожили над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по тихоокеанскому времени США из-за аномалии, возникшей во время запуска. Испытательный пуск МБР должен был подтвердить боеготовность оружия ядерного сдерживания США.

До этого стало известно, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие. Эксперимент был проведен для снижения глобальных ядерных угроз "в целях США по нераспространению ядерного оружия".

США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III