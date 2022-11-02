В Кремле призвали участников конфликта на Корейском полуострове к спокойствию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сейчас обстановка на Корейском полуострове достаточно напряженная, Кремль призывает участников конфликта к спокойствию, чтобы избежать ухудшения ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности. Ситуация и так весьма напряженная на полуострове", – цитирует Пескова ТАСС.

В ночь на 2 ноября стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета пролетела в сторону южнокорейского острова Уллындо, но обрушилась в открытом море.

После этого КНДР произвела запуск еще как минимум 10 ракет разных типов.

Из-за действий Северной Кореи Япония объявила о созыве экстренного собрания совета национальной безопасности. Помимо этого, Токио заявил Пхеньяну протест, отметив, что последний своими действиями повышает напряженность в регионе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!