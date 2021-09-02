Песков считает фильмы и интервью Дудя интересными, но видит и спорные моменты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фильмы и интервью журналиста Юрия Дудя интересными, но добавил, что в них есть спорные моменты. Об этом он заявил в ходе выступления на марафоне "Новое знание" в рамках Восточного экономического форума.
"Что касается Дудя, он делает очень интересные документальные материалы, интервью, но есть спорные моменты", – сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что в одном из фильмов журналист поднимал вопрос – что важнее для страны – армия или дороги. Пресс-секретарь отметил, что хорошие дороги нужны стране обязательно, "но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше и хорошие дороги, и хорошая армия".
Представитель Кремля также добавил, что Россия – суверенная страна, а это, по его мнению, редкость в нашем мире.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не ведет страницы в социальных сетях из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы кто-то делал это за него.
Однако пресс-секретарь отметил, что Кремль и правительство ведут активную работу по созданию страниц ведомств в социальных сетях. В дальнейшем эта работа будет совершенствоваться.
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