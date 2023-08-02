Песков исключил бесконтрольную выдачу оружия добровольцам в Белгородской области

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Выдача оружия отрядам самообороны в Белгородской области осуществляется в соответствии с законодательством и совершается с соблюдением механизмов контроля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины", – отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть "не в те руки", пресс-секретарь главы государства заверил, что сомнения в соблюдении всех контролирующих предписаний отсутствуют.

По информации ТАСС, добровольцам в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили "УАЗ". В рамках передачи средств вооружения взвод, работающий с беспилотниками, продемонстрировал показательные учения по обращению с дронами.

Всего в состав территориальной обороны Белгородской области входят три тысячи человек. На границе с Украиной создано семь батальонов. Они тренируются в регионе с ноября 2022 года.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) до этого обстреляли в Белгородской области село Елизаветовку. Местные власти зафиксировали десять прилетов со стороны киевского режима. Никто из жителей населенного пункта не пострадал.



Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области