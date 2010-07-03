В Китае копия термокружки Путина стала хитом продаж

В Китае продают копии термокружки Путина

Копия термокружки Владимира Путина стала доступна покупателям в Китае. Речь идет о белом стакане с золотым гербом, который российский лидер использовал на саммите G20. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из этой кружки Владимир Владимирович обычно пьет чай.

Отмечается, что термостакан используется президентом уже на протяжении 5 лет. Впервые кружка была замечена зрителями на пресс-конференции российского лидера в 2014 году. Однако пристального внимания вещь удостоилась лишь на ужине лидеров G20 в Осаке.

Иностранные рекламодатели уже окрестили президентскую термокружку полезной для здоровья. Кроме того, ее советуют в качестве отличного подарка. Цена копии в разных магазинах варьируется от 500 рублей до двух тысяч.

Ранее сообщалось, что в сети магазинов "Армия России" поступила в продажу куртка, в которой российский президент ездил на рыбалку.