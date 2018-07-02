Роскомнадзор выявил ряд замечаний в работе телеканала Deutsche Welle

Фото: wikimedia.org/ Christian Wolf / по лицензии CC BY-SA 3.0

Роскомнадзор выявил ряд замечаний к работе немецкого телеканала Deutsche Welle (DW-TV) в России. Однако, по сообщению замглавы ведомства Вадима Субботина, принятие действенных мер в отношении средства массовой информации не планируется, передает РИА Новости.

"По запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике была проведена проверка вещания в России немецкого телеканала DW-TV. По итогам были выявлены отдельные замечания в работе", – сообщил Субботин.

В отношении телеканала Роскомнадзор принял решение не выносить никаких предупреждений и не приостанавливать лицензию на вещание.

Субботин также отметил, что у государственных органов, осуществляющих аналогичное регулирование в Германии, нет претензий к российским СМИ.

Ранее Роскомнадзор предупредил телеканал France 24 о возможном приостановлении вещания из-за нарушения закона о СМИ.