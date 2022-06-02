Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента РФ на общественных началах

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Валентин Юмашев около месяца назад ушел с должности советника российского лидера на общественных началах.

"Могу подтвердить. Да, действительно, где-то месяц тому назад он (Юмашев. – Прим. ред.) прекратил быть советником на общественных началах", – приводит слова Пескова ТАСС.

О том, что Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах еще в апреле, сообщила 30 мая заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень.

Ранее свой пост покинул Анатолий Чубайс. Ряд средств массовой информации сообщил о его отъезде из РФ. Песков же отмечал, что спецпредставитель президента уволился по собственному желанию.

