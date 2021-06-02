В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле отказались комментировать публикацию издания Times о смертности от COVID-19 в России, отметив, что выводы авторов основаны непонятно на чем.

"Неясно, что это за анализ", – заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В материале сообщалось, что РФ входит в число стран, которые якобы значительно занизили уровень смертности от коронавируса. Автор статьи утверждал, что так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран.

В Кремле уже опровергали предположения о заниженной смертности от COVID-19 в РФ. Тогда Дмитрий Песков отмечал эффективность российской системы здравоохранения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19 в столице. По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости данных о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.