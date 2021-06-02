Путин призвал вакцинироваться от COVID-19

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Владимир Путин вновь призвал граждан России привиться от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вакцинация является важной мерой.

"Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации", – отметил президент РФ.

Он также напомнил, что сам сделал прививку от COVID-19.

Ранее глава государства заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. По мнению президента, граждане страны должны самостоятельно оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.

Президент также сообщил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.