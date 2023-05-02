Песков заявил, что киевский режим стоит за рядом терактов в РФ

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Украинская власть стоит за рядом диверсий на территории России и не собирается прекращать проводить свою линию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, видят ли в Кремле угрозы безопасности во время празднования 9 Мая в связи с рядом инцидентов.

"Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких атак, террористических актов, планирует и дальше свою линию проводить", – ответил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе не будут организовывать военный парад в День Победы. По его словам, подобное решение поступило от Минобороны РФ.

До этого аналогичное мероприятие решили не проводить в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что подобное решение было принято из соображений безопасности.



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