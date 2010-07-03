Путин разрешил проверять паспорт у зрителей в кинотеатрах

Владимир Путин подписал закон о защите детей от распространения запрещенной информации, передает РИА Новости.
Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Закон обязывает кассиров кинотеатров и библиотекарей требовать паспорта у посетителей. Согласно закону, организаторы зрелищных мероприятий, где демонстрируется запрещенная для распространения среди детей информационная продукция, обязаны не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет.
Отмечается, что при размещении трейлеров фильмов, содержащих запрещенную для детей информацию, не допускается использование фрагментов указанных фильмов, содержащих такую информацию.
Документом вводится запрет на продажу, прокат, аренду, а также выдачу из фондов библиотек продукции с информацией, запрещенной для распространения среди детей, лицам младше 18 лет.
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