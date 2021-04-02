Песков назвал "весьма пугающей" ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на множественные провокации со стороны ВС Украины.

"К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны Вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не в силах обеспечить перемирие, так как не участвует в конфликте.

Ранее Киев отверг новые предложения Москвы по Донбассу. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал предложения России манипулятивными.