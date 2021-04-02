Появление американских военных на Украине вызовет рост напряженности – Песков

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Появление американских военных на Украине повлечет за собой рост напряженности на границах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", – цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

На вопрос о том, какие конкретно это могут быть меры, Песков не ответил.

Ранее главнокомандующий украинскими вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что РФ якобы наращивает войска у границы с Украиной. Он назвал это угрозой военной безопасности страны.