Проверки бизнеса предложили заменить страхованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член высшего совета "Единой России" Марина Блудян предложила заменить проверки бизнеса страхованием ответственности перед потребителем. Она отметила, что система работает для потребителя и ее нужно сделать логичнее. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе партии.

"Для этого на месте контрольно-надзорных органов должен возникнуть другой действенный механизм – страхование. Ответственность бизнеса перед потребителем должна быть застрахована", – приводятся в сообщении слова Блудян.

По ее словам, при действующей системе взаимоотношений между производителем, контрольно-надзорными органами и потребителем не всегда последний может отстоять свои права.

Страхование ответственности производителя товаров и услуг, как отметила Блудян, станет действующим механизмом защиты прав потребителей.

Ранее сообщалось, что Объединение потребителей России составило рейтинг лучших регионов по уровню защиты прав потребителей. По словам главы аналитического управления организации Ирины Соколовой, лидером стала Республика Татарстан. Всего за 2018 год свой рейтинг повысили лишь девять субъектов, против 17 понизивших.