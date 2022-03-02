В Донбассе с ополчением воюют украинские неонацисты – Песков

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В Донбассе с ополчением воюют украинские неонацисты, которые начали 8 лет назад убивать своих людей на Юго-Востоке Украины, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться... Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году, восемь лет назад, начали просто убивать своих людей, которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на Юго-Востоке Украины", – сообщил Песков RT.

По словам представителя Кремля, когда начались военные действия и военные преступления, тогда единения западных стран видно не было. Кроме того, тогда депутаты Европарламента не думали вставать в знак протеста против убийств этих людей.

Ранее Песков оценил возможность встречи президентов России и Украины. Он выразил мнение, что делать заключения о возможности встречи лидеров стран на данный момент еще рано.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.