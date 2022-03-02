Делегация РФ прибудет на второй этап переговоров с Украиной 2 марта

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Делегация РФ прибудет на место нового раунда переговоров к вечеру среды, 2 марта. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. Будет ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", – отметил Песков, слова которого приводит ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос о месте проведения переговоров пресс-секретарь российского лидера заявил, что не будет заранее называть его.

По словам Пескова, в Кремле надеются, что украинская делегация прибудет на переговоры, а также, что диалог достигнет успеха.

Он также напомнил, что в Кремле нередко говорили об условиях, которые выдвигает российская сторона.

"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко, неоднократно формулировались президентом России. В том числе мы их перечисляли, эти условия, потому что их подробно объяснял Путин своим собеседникам международным в ходе телефонных разговоров, только вчера мы несколько раз повторяли эти условия, перечитайте наши сообщения", – отметил Песков.

Песков заключил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной продолжит возглавлять помощник главы государства Владимир Мединский.

28 февраля прошли переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

