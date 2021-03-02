Путин заявил, что ситуация в Техасе может внести коррективы в развитие мирового рынка угля

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Владимир Путин сообщил, что эксперты по-разному оценивают перспективы мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия.
В ходе совещания по вопросам развития угольной отрасли глава государства отметил, что прогнозируется и существенное сжатие рынка, в том числе из-за активного использования альтернативных видов топлива.
"Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы", – добавил российский лидер.
В феврале жертвами снежной бури в США стали около 50 человек. Большинство погибших пришлось на Техас, где из-за экстремальных морозов произошло массовое отключение электроснабжения.
Глава коммунальщиков Техаса ушла в отставку после энергетической катастрофы
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