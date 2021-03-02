Путин призвал угольщиков РФ ориентироваться на азиатские рынки

Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Владимир Путин заявил, что логистические возможности России позволяют ей нарастить поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает ТАСС.
"На сегодняшний день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля", – сказал президент России на совещании по развитию угольной отрасли.
Путин заявил, что страны региона имеют и дополнительную потребность в этом ресурсе, которую могли бы удовлетворить российские компании.
"Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности", – отметил Путин.
Ранее сообщалось, что повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в России в текущем году может вызвать подорожание тепловой и электрической энергии. В письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг отмечается, что стоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, а повышение сбора ускорит рост ставок.
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