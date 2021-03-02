В Кремле оценили возможный выход России из ПАСЕ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, может ли Россия покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает "Газета.ру".
"Безусловно, нужно продолжать (сотрудничество. – Прим. ред.) в том числе и в рамках ПАСЕ с нашими визави, пока они и сами не откажутся от этого сотрудничества", – отметил Песков.
Он уточнил, что Владимир Путин является сторонником диалога во всех областях. По его словам, Россия готова к настолько продвинутому взаимодействию, насколько готовы ее партнеры.
При этом Песков заявил, что работа ПАСЕ может стать неполноценной без участия России. По его мнению, помимо заинтересованности российской стороны, должна быть заинтересованность и других государств.
Ранее заместитель председателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой заявил, что у России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы. По его мнению, никакие объединительные темы на этой площадке не поддерживаются.
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