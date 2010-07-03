Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, сообщается на сайте кабмина.
Изменения планируется внести в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". В реестр войдут лица, которые лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, а также бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине.
Отмечается, что создание такого реестра позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями.
В феврале Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей, которые уже с ними проживают.
О планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку СМИ сообщали еще в 2017 году. Тогда в ведомстве пояснили, что нововведение предусмотрено Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года. Согласно этому документу, в обществе необходимо сформировать такую социальную среду, которая бы исключала дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита.
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